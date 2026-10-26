Dinamo București a făcut un pas greșit în campionatul României, dar rămâne în fruntea clasamentului. Conduși cu 2 la 0, câinii roșii au revenit în decurs de trei minute de la sfârșitul partidei cu CFR Cluj.

Dinamo București a pus o presiune uriașă la poarta adversă din primele minute ale duelului cu CFR. Câinii roșii nu au putut să marcheze, așa că s-au văzut conduși din minutul 26. Andrei Cordea a avut un șut plasat în colțul de jos al porții, mingea trecâd pe sub mâinile goalkeeper-ului Bellaarouch. Bara a salvat-o pe Dinamo de la încă un gol ceva mai târziu. Lidera din România și-a revenit înainte de pauză și, similar primei reprize, a început tare actul secund. Scenariul s-a repetat, iar în loc să marcheze, câinii roșii au mai primit un gol. Fundașul central din Moldova, care a ales să reprezinte România, Cristian Ignat, a marcat după un corner. Dinamo nu a avut ce să mai piardă și a atacat în valuri, antrenorul Nuno Campos făcând mai multe schimbări inspirate. Hintsa și Tarbă au intrat pe teren și au pasat decisiv la golurile lui Cătălin Cîrjan și Dean Zandbergen, care au punctat în doar trei minute.

Dinamo s-a salvat spectaculos și a smuls un punct pe terenul giuleștenilor, unde nu au câștigat din 2017. În Superliga României, clubul din București are 30 de puncte și conduce, la trei puncte în fața Rapidului și la patru de campioana, Universitatea Craiovei.

Într-o altă partidă, de la Constanța, a fost o furtună de goluri. Farul a condus cu 3 la 0, după primele 45 de minute ale meciului cu Oțelul. Echipa din Galați a redus din diferență după pauză, iar din minutul 71 a fost un adevărat ping-pong. Farul a făcut 4 la 1, iar Denis Bordun a semnat dubla în șapte minute pentru Oțelul.

Până la urmă, Farul a învins cu 4 la 3 și se clasează pe treapta a șaptea în România, după 13 etape. Oțelul ocupă locul 14.