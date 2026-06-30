Însuși Novak Djokovic s-a cerut invitat la nunta lor. În timpul partidei jucate de superstarul sârb în primul tur de la Wimbledon a avut loc o cerere de căsătorie în tribune, iar tenismenul a avut o reacție savuroasă. Djokovic a trecut cu mici emoții în următoarea rundă, la fel ca deținătorul titlului Jannik Sinner. Prima zi a Grand Slam-ului din Londra nu a putut trece și fără câteva surprize.

„ Vreau o invitație la nuntă.”

În timpul primului set al partidei cu Yibing Wu, fanii de pe Terenul Central de la Wimbledon au început să aplaude puternic. În tribune tocmai fusese loc o cerere în căsătorie, iar Novak Djokovic a profitat de ocazie pentru a face o glumă în stilul său. Sârbul, cu șapte trofee la cel mai important turneu al sezonului „de iarbă”, a pierdut al doilea set al meciului, dar pe celelalte trei le-a câștigat cu 6 la 4.

În următorul tur, Djokovic va da piept cu Stefanos Tsitsipas, fost număr 3 mondial, în timp ce actualul lider al clasamentului ATP, Jannik Sinner s-a chinuit în partida cu un alt sârb, Miomir Kecmanovic. Tenismenul de 26 de ani a condus în două rânduri, cu 1 la 0 și 2 la 1 la seturi, profitând de multele erori neforțate ale adversarului italian. Sinner, care este campion în exercițiu la Wimbledon, și-a redresat jocul și a avut o prestație la nivelul obișnuit, câștigând în cinci seturi.

Printre marii favoriți, care au evoluat ieri, se numără Felix Auger-Aliassime și Daniil Medvedev, aflați în top 10 mondial. Ambii s-au impus cu 3 la 0 în meciurile lor. Doi dintre conaționalii lui Medvedev, Andrey Rublev și Roman Safiullin, au avut meci direct. Safiullin a venit din calificări și a jucat patru ore împotriva jucătorului de pe locul 13 în lume, câștigând în tiebreak-ul setului decisiv.

La capitolul surprize, favoritul gazdelor, Cameron Norrie a pierdut, tot în cinci seturi contra americanului Michael Zheng. Un alt cap de serie eliminat a devenit Casper Ruud. Deși este un tenismen de temut pe zgură, jucătorul de pe treapta a 12-a în ierarhia masculină, nu confirmă pe iarbă. Norvegianul a fost bătut de Hubert Hurkacz, care a jucat și în semifinale la Wimbledon, dar încă încearcă să revină la forma din trecut.

Turneul de la Wimbledon are un fond de premiere în valoare de aproape 75 de milioane de euro, campionul urmând să primească peste patru milioane de euro și 2000 de puncte ATP.