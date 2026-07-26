Un nou weekend excelent pentru fotbalistul moldovean, Dmitri Mandrîcenco care continuă forma sa excelentă din Georgia. Internaționalul moldovean a înscris din nou și a ajuns la opt goluri în actualul sezon, contribuind la calificarea echipei sale Dinamo Batumi, în turul următor în Cupa Georgiei.

Mijlocașul ofensiv al lui Dinamo Batumi a înscris în minutul 86 al duelului cu FC ORBI, stabilind scorul final de 4 la 1, în partida din Cupa Georgiei. Grație succesului categoric, formația din Batumi și-a asigurat prezența în optimile competiției.

Reușita confirmă unul dintre cele mai bune sezoane din cariera fotbalistului moldovean. Mandrîcenco are acum opt goluri în toate competițiile și este unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei.

În campionat a impresionat prin trei duble spectaculoase. Forma excelentă a moldoveanului vine într-un moment important pentru Dinamo Batumi, deoarece clubul încearcă să revină în lupta pentru primele poziții. În vârstă de 29 de ani, Dmitri Mandrîcenco are adunate și 8 selecții pentru reprezentativa Republicii Moldova, reușind să înscrie și un gol pentru tricolori.