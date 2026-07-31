Doar una dintre cele trei echipe românești, care au jucat aseară în Conference League, a putut să meargă mai departe. CFR Cluj a câștigat cu 3 la 0 returul cu Alashkert. Rivala din oraș, Universitatea Cluj, a pierdut în deplasare cu Brann, după remiza de acasă, iar FCSB a suferit o eliminare rușinoasă în dubla manșă cu letonii de la Auda.

Armenii de la Alashkert au trecut printr-un duș rece la Cluj. Muhar a înscris în minutul 3 pentru CFR. Peste alte câteva minute s-a produs, poate, momentul-cheie al dublei manșe. Fundașul Cezar a fost eliminat pentru un fault în postura de ultim apărător. Superioritatea numerică s-a făcut resimțită treptat. Înainte de pauză Korenica a făcut 2 la 0, iar în partea secundă gazdele au defilat. Ocaziile au curs la poarta grupării Alashkert, până când Alin Fică a trimis mingea în plasă, după cursa superbă a lui Braun.

CFR câștigă cu 3 la 0 acasă și cu 4 la 1, scor cumulat, așa că va evolua în turul trei preliminar al Ligii Conferinței. Adversara feroviarilor va fi Tromso din Norvegia, calificată direct în această rundă. Un alt club norvegian calificat este Brann Bergen. Scandinavii au eliminat cealaltă forță a Clujului. În România a fost 2 la 2, iar pe terenul vikingilor, Niklas Castro a făcut spectacol.

Norvegianul de origine chiliană a înscris formidabil cu călcâiul în minutul 8. Peste un sfert de oră, Jovo Lukic a egalat. S-a jucat pe contre, Macalou având cele mai mari șanse de gol pentru U Cluj, în timp ce Brann a tot centrat până când, chiar înainte de pauza meciului, Mathisen a profitat de o ieșire proastă a goalkeeper-ului advers și a înscris. Portarul Universității ar fi putut face mai mult și la reușita aceluiași Castro, care a stabilit rezultatul de 3 la 1. U Cluj rămâne în afara cupelor europene, la fel ca și FCSB.

Echipa din București a pierdut acasă cu 2 la 3 contra grupării Auda din Letonia. Pe terenul advers, roș-albaștrii au desfășurat câteva acțiuni bune, dar în schimb s-au trezit cu un gol în poarta lor la vestiare. Joao Paulo a egalat în urma unui corner, iar apoi mingea nu a intrat incredibil în poartă la șutul lui Daniel Bîrligea. În schimb, senegalezul Diedhiou a trecut fără obstacol și a marcat pentru Auda.

Kader Kone a reușit și el un șut superb din afara careului, iar cireașa de pe tort a fost execuția din lovitură liberă a lui Tin Hrvoj în prelungiri.

Echipa dintr-un orășel de pescari de lângă capitala Riga a învins cu 4 la 1, trăind cel mai important moment din istoria sa în cupele europene. De partea cealaltă, FCSB părăsește rușinos cupele europene.