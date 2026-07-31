Doliu în fotbalul italian. Unul dintre cei mai buni fundași din toate timpurile, Franco Baresi, a murit la 66 de ani. Eternul căpitan de la AC Milan a îmbrăcat de-a lungul carierei doar tricoul grupării AC Milan.

Pe 28 noiembrie 1997, Franco Baresi a alergat pentru ultima dată pe San Siro în tricoul clubului AC Milan, căruia i-a dedicat toată viața sa. Atunci a fost organizat meciul de rămas-bun pentru unul dintre cei mai buni fundași centrali pe care i-a avut fotbalul. Împăratul Franz sau Piscinin, cum era poreclit, a crescut în academia AC Milan, a promovat la 17 ani în echipa mare și a jucat 20 de sezoane până s-a retras.

Un lider înnăscut pe teren, Baresi a purtat banderola de căpitan la rossoneri timp de 15 sezoane. A făcut parte din câteva generații de aur ale echipei din Milano, cu Maldini, Costacurta, Gullit, Van Basten și Rijkaard în era Arrigo Sacchi și cu Boban, Desailly, Weah și alții în era Capello. În total, Baresi a jucat peste 700 de meciuri și a câștigat cu Milan 6 titluri în Serie A și 3 titluri în competiția echivalentă actualei Ligi a Campionilor.

Baresi a încheiat o dată pe locul 2 în top-ul pentru Balonul de Aur și a fost o figură emblematică și la naționala Italiei. În 1982 nu a jucat, dar s-a aflat în lotul, care a câștigat Cupa Mondială. Peste 12 ani a trăit cea mai mare dramă a carierei. În finala Cupei Mondiale, Baresi a fost unul dintre cei trei fotbaliști care au ratat la seria loviturilor de departajare contra Braziliei. Atunci, marele fundaș a fost căpitan și nu a putut să își stăpânească lacrimile, după ce Squadra Azzurra a ratat medaliile de aur.

Chiar și după retragere, Baresi a rămas la AC Milan, unde a ocupat diferite funcții, fiind președinte de onoare al clubului din 2020. Anul trecut a suferit o intervenție chirurgicală de extirpare a unui nodul pulmonar, iar starea sa de sănătate era precară. Franco Baresi s-a stins astăzi, la 66 de ani, un număr simbolic pentru cel care s-a conscrat jucând cu cifra 6 pe tricou. Întreaga comunitate fotbalistică plânge decesul legendei din Italia, iar urmașul său la AC Milan, Paolo Maldini, a avut un mesaj emoționant încheiat cu fraza: „ Ne vei lipsi, Căpitane. Dar lumina stelei tale va continua să ne însoțească pentru totdeauna.”.