Două transferuri răsunătoare cu ruta Manchester City spre Tottenham Hotspur la distanță de câteva zile. Spurs l-a cumpărat pentru circa 100 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, pe brazilianul Savinho. Totodată, se așteaptă anunțul împrumutului egopteanului Omar Marmoush, cu obligațiunea de a-l cumpăra vara viitoare. Așadar, Tottenham își continuă reconstrucția. Proiectul încredințat noului antrenor Roberto De Zerbi a investat deja aproximativ 400 de milioane de euro în această campanie de transferuri.

Primul filmuleț în care a fost anunțat transferul lui Savinho l-a avut drept protagonist pe Xavi Simons, unul dintre cei mai buni prieteni din lumea fotbalului, legitimat și el la Tottenham. Savio Moreira de Oliveira are 22 de ani și ar fi insistat să plece de la Manchester City, unde nu primea suficient timp de joc. Brazilianul nu s-a impus ca titular, dar a adunat în două sezoane 84 de meciuri, în care a bifat 7 goluri și 16 pase decisive pentru cetățeni.

Cumpărat pentru doar 25 de milioane de euro, Savinho este o afacere extrem de profitabilă pentru City. Tottenham plătește circa 88 de milioane de euro, iar suma ar putea crește până la 100 de milioane în funcție de bonusuri. Atacantul de bandă a semnat un contract valabil până în 2031, iar britanicii scriu că salariul său va fi de aproximativ 7 milioane de euro anual.

„Sper că voi împrăștia bucurie pentru fani și că nu doar voi înscrie goluri, ci și voi juca bine. Vreau ca suporterii Tottenham să vină la stadion ca să mă urmărească pe mine și toți coechipierii mei.”

Spurs nu s-a oprit aici și a decis să slăbească și mai mult ofensiva rivalei Manchester City. Se așteaptă ca în cel mai scurt timp să fie anunțat împrumutul lui Omar Marmoush. Potrivit Sky Sports, egipteanul va trebui cumpărat definitiv vara viitoare pentru circa 70 de milioane de euro. Aproximativ atât a plătit City la început de 2025 pentru a-l cumpăra de la Eintracht. Marmoush poate juca, practic, pe orice poziție în atac, dar era utilizat mai mult ca rezerva lui Erling Haaland. Totuși, a strâns 16 goluri și 6 pase decivise în 62 de dueluri.

Se pare că noul tehnician de la Manchester City, Enzo Maresca, are alte viziuni legate de ofensiva echipei sale, având drept opțiuni pe Haaland, Doku, Grealish, Cherki, Foden și câțiva jucători extrem de tineri, transferați vara. La Spurs procesul de reconstrucție este și mai radical.

După două sezoane în care practic a retrogradat, a fost numit nou antrenor Roberto de Zerbi. Conducerea are încredere în alegerile sale, așa că echipa a cheltuit deja aproximativ 420 de milioane de euro în această vară, dacă ținem cont și de banii care vor fi plătiți pentru Marmoush.

Niciun alt club european nu a cheltuit mai mult în această campanie de mercato. Pentru sume de peste 100 de milioane de euro au fost achiziționați mijlocașii Mateus Fernandes și Sandro Tonali. Portarul veteran Martin Dubravka a venit liber de contract, la fel ca fundașii Andy Robertson și Marcos Senesi, foști jucători la Liverpool și, respectiv, Bournemouth. În schimb, un alt fundaș, Jan Paul van Hecke, a costat 60 de milioane de euro, plecând de la Brighton.