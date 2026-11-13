Loialitate pentru echipa favorită chiar și de pe lumea cealaltă. FC Barcelona le propune fanilor să mențină legătura cu echipa favorită, oferindu-le loc de odihnă internă chiar pe stadionul Camp Nou.

Proiectul se numește „Memorial FC Barcelona” și va ocupa o suprafață de 1.500 de metri pătrați. Spațiul va avea aproximativ 26 de mii de nișe pentru urnele funerare și încă 9000 pentru plăci comemorative. Pentru zece ani, un loc costă 2.490 de euro, iar pentru 50 de ani – aproape 6.000 de euro.

Cei care vor să aibă un loc permanent vor trebui să achite 10 mii de euro, la care se adaugă costurile de întreținere. Totuși, cei care nu vor să își depună cenușa, pot opta pentru o placă comemorativă, care costă 490 de euro și poate avea și un mesaj. Pentru costuri suplimentare, fanii vor putea alege un loc special.

Potrivit presei spaniole, peste o mie de suporteri au făcut deja rezervări. Inițiativa destinată pentru a lega microbiștii de Barcelona pentru o eternitate nu este unică, Atletico Madrid, Betis și Espanyol având facilități similare. Banii câștigați de catalani ar urma să fie folosiți în procesul de reconstrucție a stadionului.