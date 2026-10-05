Drumul lui Daniil Medvedev la turneul ATP din Beijing s-a încheiat cu o descalificare, după un meci încordat cu Novak Djokovic. Rusul a trimis o minge în tribune și a lovit un spectator, iar gestul l-a costat eliminarea.

După un prim set pierdut cu 5 la 7, în setul al doilea era 5 la 3 tot pentru Novak Djokovic, sârbul fiind la un game distanță de victorie. Evident, frustrarea și nervii lui Medvedev erau la limită. Cunoscut pentru caracterul vulcanic și comportamentul nesportiv în multe cazuri, de această dată rusul a lovit în direcția tribunelor o minge, venită din perete, care nici măcar nu trebuia atinsă. Chiar dacă nu a trimis mingea puternic, un spectator a fost lovit în ochi.

Arbitrii au luat decizia de a-l descalifica pe Daniil Medvedev, Novak Djokovic obținând a 33-a victorie consecutivă la Beijing. Sârbul are șase titluri și este neînvins în capitala Chinei. Unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile poate obține un nou trofeu, dacă îl va învinge în ultimul act pe Alex de Minaur. Australianul a profitat, la rândul său, de retragerea lui Hubert Hurkacz.