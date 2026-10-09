Două goluri din penalty înscrise de Neymar pe final de meci i-a adus echipei sale Santos un punct în fața liderului Flamengo. Neymar a revenit pe teren după mai bine de o lună de absență și a fost eroul unei reveniri spectaculoase.

Lidera campionatului Braziliei, Flamengo a început mai bine partida disputată pe stadionul Vila Belmiro și a lovit de două ori înainte de pauză. Fundașul Danilo a deschis scorul în minutul 43, după o combinație cu Pedro, iar Lucas Paqueta a majorat avantajul oaspeților în prelungirile primei reprize, cu o lovitură de cap.

Dar starul lui Santos, Neymar a fost eroul unei reveniri spectaculoase. Starul brazilian a revenit după aproximativ cinci săptămâni de absență, provocate de o accidentare la coapsa dreaptă, suferită la începutul lunii septembrie. Prezența sa a dat un nou impuls jocului gazdelor, care au continuat să caute drumul spre poarta adversă.

Momentul decisiv a venit în minutul 72, când arbitrul Anderson Daronco a fost nevoit să revadă o fază controversată. Analiza VAR a durat 10 minute, devenind cea mai lungă întrerupere de acest fel din istoria campionatului Braziliei. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a dictat penalty și l-a eliminat pe Jorginho.

Neymar și-a asumat responsabilitatea și a transformat lovitura de la 11 metri, reaprinzând speranțele suporterilor. Santos a profitat de superioritatea numerică și a continuat să atace, iar în minutul 88, gazdele au primit un nou penalty, după ce Gabigol, a fost faultat în careu. Neymar a executat din nou cu sânge rece și a stabilit scorul final, 2 la 2.

Rezultatul contează și în lupta pentru titlu. Flamengo a ajuns la 61 de puncte și și-a păstrat poziția de lider, însă a ratat ocazia de a-și consolida avantajul. Acum Palmeiras, principala rivală în cursa pentru campionat, se poate apropia la un singur punct. De cealaltă parte, Santos a acumulat 42 de puncte și ocupa locul al optulea, rămânând în cursa pentru un loc în competițiile continentale.