Dublă victorioasă semnată de Danu Spătaru. Fotbalistul moldovean a înscris ambele goluri pentru Neman Grodno, care a învins cu 2 la 1 în campionatul Belarusului.

Neman Grodno a dat piept în etapa a 28-a din Belarus cu Dnepr Mogilev. Echipa lui Danu Spătaru a început prost meciul de acasă, văzându-se condusă din minutul 6. După jumătate de oră de la fluierul de start, scorul a fost egalat. Neman a desfășurat un contraatac fulger, în urma căruia mingea a ajuns la Danu Spătaru. Moldoveanul a fentat un adversar și a înscris la colțul lung.

Neman a profitat de spațiile și dezorganizarea echipei adverse în timpul acțiunilor rapide și a lovit imediat după pauză. Danu Spătaru a fost lăsat demarcat și a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap.

Dubla lui Spătaru a adus victoria cu 2 la 1. Neman Grodno ocupă locul 5, cu 49 de puncte în prima ligă a Belarusului, unde au mai rămas două etape până la sfârșit de sezon, și poate să urce cel mult o poziție, fiind la două puncte în spatele celor de la Dynamo Brest. Spătaru îmbracă tricoul grupării Neman de la începutul stagiunii, marcând șapte goluri în 27 de meciuri disputate în campionat.