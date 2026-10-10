După ce a cucerit titlul ATP cu numărul 102 în carieră la Beijing, Novak Djokovic a fost eliminat neașteptat în prima rundă la Mastersul din Shanghai. Sârbul a avut probleme fizice și nu a ținut pasul cu Hubert Hurkacz.

Novak Djokovic a avut o evoluție de vis la Beijing, unde a devenit campion pentru a șaptea oară în carieră, dar nu a mai avut resurse pentru turneul de la Shanghai. Unul dintre cei mai mari tenismeni din toate timpurile a pierdut cu 3 la 6 și 4 la 6 în fața polonezului Hurkacz.

Djokovic, în vârstă de 39 de ani, a debutat direct în turul doi, iar eliminarea prematură îi complică șansele de a se califica la Turneul Campionilor. O altă mare surpriză a fost eșecul favoritului 6, Flavio Cobolli, în fața lui Adriano Mannarino din Franța.

Se așteaptă o luptă tare pentru titlu la turneul de 1000 de puncte din Shanghai, unde marii favoriți sunt Alexander Zverev și Carlos Alcaraz.