După o accidentare care i-a dat cariera peste cap, Qinwen Zheng demonstrează că recuperarea a fost un succes. Chinezoaica s-a calificat în finala turneului Masters de la Beijing, unde va avea parte de susținerea propriilor fani. Pentru medaliata cu aur de la Jocurile Olimpice din 2024, urmează confruntarea cu Mirra Andreeva, care și-a asigurat un loc în top 3 mondial.

Zheng a întâlnit-o în semifinale pe belgianca Elise Mertens. Susținută de public, chinezoaica și-a regăsit ritmul după un prim set echilibrat și a dominat actul secund, câștigând cu 7 la 5 și 6 la 2. Calificarea în finală vine după luni dificile, în care problemele la cot au ținut-o departe de teren mai bine de jumătate de an, iar operația a obligat-o să-și întrerupă parcursul, care a adus-o pe locul 4 WTA.

Revenirea a prins contur la US Open, unde a ajuns în sferturile de finală. Acum, Zheng are șansa să transforme progresul din ultimele săptămâni într-un trofeu câștigat chiar în fața propriilor suporteri. Pentru Zheng va fi a unsprezecea finală a carierei, prima la Beijing și prima a sezonului.

Adversara ei va fi rusoaica Mirra Andreeva, care a trecut fără emoții de Nikola Bartunkova, cu un dublu 6 la 2 în duelul noii generații. Andreeva, în vârstă de 19 ani, cu unul mai puțin decât adversara ei, a reușit 27 de lovituri direct câștigătoare și a obținut a 50-a victorie a sezonului. Rezultatul îi garantează urcarea pe locul trei în clasamentul mondial, cea mai bună poziție din carieră.

Finala de duminică le pune față în față pe două jucătoare cu obiective mari. Zheng vrea să confirme revenirea printr-un trofeu cucerit acasă, în timp ce Andreeva urmărește al doilea titlu WTA 1000 al sezonului. Cele două s-au mai întâlnit la Beijing, în 2024, când chinezoaica s-a impus în sferturile de finală.