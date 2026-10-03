În celălalt meci al grupei României, selecționata Bosniei și a Suediei au remizat 1 la 1. A fost o partidă specială pentru atacantul bosniecilor Edin Dzeko care a spus adio naționalei după 19 ani. Fanii au pregătit un moment special pentru căpitanul naționalei, cu torțe și artificii în apropierea stadionului.

Atacantul de 40 de ani a fost titular în ultimul său meci pentru reprezentativă și a fost înlocuit în minutul 62. La ieșirea de pe teren, colegii i-au făcut un culoar de onoare, iar Dzeko a fost aplaudat de întreg stadionul din Zenica. Dzeko a debutat pentru Bosnia în 2007 și încheie aventura internațională cu 152 de selecții și 73 de goluri. El rămâne golgheterul all-time al naționalei Bosniei și Herțegovinei. În cariera de club, el a evoluat, între altele, pentru Wolfsburg, Manchester City, AS Roma și Inter.