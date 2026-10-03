În celălalt meci al grupei României, selecționata Bosniei și a Suediei au remizat 1 la 1. A fost o partidă specială pentru atacantul bosniecilor Edin Dzeko care a spus adio naționalei după 19 ani. Fanii au pregătit un moment special pentru căpitanul naționalei, cu torțe și artificii în apropierea stadionului.

Arcadie Munteanu
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Atacantul de 40 de ani a fost titular în ultimul său meci pentru reprezentativă și a fost înlocuit în minutul 62. La ieșirea de pe teren, colegii i-au făcut un culoar de onoare, iar Dzeko a fost aplaudat de întreg stadionul din Zenica. Dzeko a debutat pentru Bosnia în 2007 și încheie aventura internațională cu 152 de selecții și 73 de goluri. El rămâne golgheterul all-time al naționalei Bosniei și Herțegovinei. În cariera de club, el a evoluat, între altele, pentru Wolfsburg, Manchester City, AS Roma și Inter.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google