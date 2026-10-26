Elena Rybakina și-a consolidat prima poziție în clasamentul mondial feminin. Jucătoarea din Kazahstan a reușit să își apere trofeul de la Ningbo, după finala câștigată în fața canadiencei Leylah Fernandez.

Rybakina nu a avut nicio emoție în finala contra jucătoarei de pe locul 30 WTA. Lidera top-ului s-a impus cu un dublu 6 la 2, câștigând toate gameurile la serviciu. Tenismena din Kazahstan a cucerit al doilea sezon consecutiv titlul de la Ningbo.

Este al patrulea trofeu al anului pentru Rybakina, care este aproape de a-și asigura prima poziție în clasamentul WTA la final de an. Marea provocare de la încheierea sezonului este Turneul Campioanelor, unde kazaha a câștigat trofeul în 2025.