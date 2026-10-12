Eliminare-șoc la Masters-ul din Shanghai. Al doilea favorit, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de belgianul Zizou Bergs pentru care aceasta este cea mai răsunătoare victorie a carierei. În aceste condiții, spaniolul nu mai poate încheia anul pe poziția de lider mondial, aceasta urmând să îi revină lui Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz a avut o prestație sub nivelul obișnuit de joc. După luni de accidentare și revenirea în circuit, a ajuns în sferturi la US Open și a luat titlul de la Tokyo. Între timp, la Shanghai a debutat direct în turul doi cu o victorie clară și nimic nu prevestea un eșec în fața lui Zizou Bergs. Belgianul de pe locul 39 ATP nu are succese importante, deținând doar un trofeu la Eastbourne.

Însă, contra lui Alcaraz a fost stabil și a profitat de erorile spaniolului. În primul set, Bergs a făcut break la scorul de 5 la 5 și a preluat conducerea. Alcaraz s-a enervat și a fost nemulțumit de cum se comportau mingile. Ibericul de pe locul 3 mondial, cu șapte titluri de Mare Șlem, și-a pierdut serviciul și în actul secund la scorul de 5 la 5, dar a făcut și el break imediat. Totul s-a decis la tie-break, unde Bergs a smuls victoria.

După eliminarea lui Alcaraz, Alexander Zverev pare să aibă drum liber spre un nou titlu. Însă, chiar dacă ar pierde, iar până la sfârșit de an nu ar mai juca, neamțul urmează să încheie sezonul în postura de lider mondial. Asta pentru că Jannik Sinner este accidentat și nu își poate apăra mii de puncte, iar Alcaraz nu mai poate acumula puncte suficiente pentru a-l devansa pe Zverev. La Shanghai, favoriții 2 și 3 au fost eliminați, însă în concurs continuă Felix Auger-Aliassime și Daniil Medvedev. Rusul este al cincilea favorit și a trecut de Dalibor Svrcina, iar Aliassime a avut emoții contra lui Pablo Carreno-Busta.

Spaniolii își pun speranțele în Rafa Jodar. În primul său sezon profesionist, revelația de 19 ani a circuitului l-a învins pe Jiri Lehecka, chiar dacă pierduse primul set.

Jodar s-a calificat în optimi și va da piept cu Botic van de Zandschulp. Masters-ul de 1000 de puncte de la Shanghai are un fond de premiere în valoare de aproape 9,5 milioane de dolari.