Eliud Kipchoge a câștigat un maraton, după o pauză de trei ani. Kenyanul în vârstă de 41 de ani a ajuns primul la linia de sosire a cursei de la Melbourne, stabilind un nou record al competiției.

Dublul campion olimpic s-a desprins de adversari în ultimii kilometri și a alergat singur până la linia de sosire. Kipchoge a încheiat cursa în două ore, nouă minute și 10 secunde, cu două secunde mai repede decât precedentul record al traseului.

Dincolo de performanța sportivă, participarea lui Kipchoge face parte dintr-un proiect cu scop caritabil. Kenyanul și-a propus să alerge maratoane pe toate cele șapte continente și să strângă un milion de dolari pentru fundația sa, care susține educația și protecția mediului. Pentru alergător, acesta este al 17-lea triumf într-un maraton, adică 42 de kilometri.

Ultima sa victorie la această distanță data din septembrie 2023, când s-a impus la Berlin. Atletul are în palmares două titluri olimpice și a fost deținător al recordului mondial la maraton.