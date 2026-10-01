Eroul naționalei din Botswana a devenit ținta glumelor pe internet. Este unul dintre cei mai scunzi portari ai lumii, iar din cauza kilogramelor în plus așa că a fost poreclit „două cheesburgere”.

Goitseone Phoko a avut o prestație superbă în meciul dintre Botswana și Tunisia, încheiat la egalitate, scor 2 la 2. A avut șase intervenții și a adus un punct important în calificările Cupei Africii, unde Botswana are a remizat în primele două etape. Portarul de 31 de ani are 80 de kilograme și doar 1 metru și 67 de centimetri.

În ciuda gabariturilor mari pentru o carieră de sportiv, goalkeeper-ul este titular și a fost unul dintre cei mai buni la ediția trecută a Cupei Africii.

Phoko s-a transferat la început de an în Africa de Sud, iar antrenorul său spunea că luptă împreună cu kilogramele. Internauții au lăudat prestațiile sale, dar au glumit pe seama poftei sale pentru burgeri, spunând că mănâncă mult și se antrenează puțin.