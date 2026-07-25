Portarul care a uimit lumea la Cupa Mondială și-a găsit, în sfârșit, echipă. Veteranul Vozinha, omul care a transformat debutanta Capul Verde într-una dintre revelațiile turneului final, va semna cu Colo-Colo, cel mai titrat club din Chile. La 40 de ani, goalkeeperul ajunge în America de Sud după ce impresionat inclusiv împotriva campioanei mondiale Spania.

După ce a intrat în turneul final fără echipă, Vozinha este gata să semneze cu legendara formație chiliană Colo-Colo. Președintele clubului, Aníbal Mosa, a confirmat că există un acord total, iar portarul va ajunge în zilele următoare la Santiago pentru vizita medicală și prezentarea oficială pe Estadio Monumental.

În vârstă de 40 de ani, Vozinha era liber de contract după despărțirea de formația portugheză Chaves, însă evoluțiile sale spectaculoase de la Cupa Mondială i-au schimbat complet cariera. Portarul a fost unul dintre artizanii parcursului istoric al Capului Verde, națională aflată la prima participare la un Mondial. În grupă africanii au remizat fără gol primit cu viitoarea campioană - Spania, iar în șaisprezecimi a cedat în prelungiri cu Argentina, vicecampioana lumii.

Conducerea lui Colo-Colo recunoaște că transferul portarului are atât o valoare sportivă, cât și una de imagine. Vozinha va apăra poarta celui mai titrat club din Chile, deținător a 34 de titluri de campioană și singura formație chiliană care a cucerit Copa Libertadores.