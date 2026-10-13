Eșec amar pentru Sorana Cîrstea. Tenismena din România a condus cu 6 la 1 și 4 la 0 o adversară din afara top 200 mondial la simplu, dar a pierdut, ratând trei mingi de meci. Astfel, jucătoarea de peste Prut a părăsit Masters-ul de la Wuhan în primul tur.

Sorana Cîrstea a lipsit o lună de pe teren, după accidentarea suferită la gambă în timpul competiției de la US Open. Românca a sărit peste primele turnee asiatice și s-a întors la Wuhan, unde a dat piept în prima rundă cu Guo Hanyu. Chinezoaica ocupă locul 240 în clasamentul mondial la simplu, fiind specializată în proba de dublu, unde ocupă poziția a 15-a.

Calificarea la Masters-ul de acasă a obținut-o doar datorită unui wildcard. Asiatica a profitat din plin de invitația specială. Primul set a fost tranșat de Sorana Cîrstea, care a învins cu 6 la 1. Românca, a 12-a favorită, a condus cu 4 la 0 și în partea secundă, victoria părând o formalitate. Guo nu a renunțat și a câștigat cinci game-uri consecutive, întorcând situația.

Cîrstea a revenit și a avut șansa să închidă meciul la 6 la 5, când a servit pentru victorie. Setul a ajuns în tie-break, unde românca a condus cu 6 la 3 și a avut trei mingi de meci. Chinezoaica le-a salvat pe toate și a câștigat cu 8 la 6 în tie-break.

Și setul decisiv a fost ca un roller-coaster. Favorita chinezilor a condus cu 3 la 1, dar Sorana a întors din nou scorul și s-a apropiat de victorie, la 5 la 3. Finalul a fost însă unul de coșmar pentru româncă. Guo Hanyu a câștigat ultimele patru game-uri și a închis partida cu 7 la 5, după două ore și 41 de minute.

Chinezoaica va juca în turul doi cu americanca Katie Volynets. Iar Sorana Cîrstea rămâne pe locul 16 WTA în clasamentul mondial live, dar riscă să cadă până la finalul săptămânii.