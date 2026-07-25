Etapa a doua din Campionatul României la fotbal a oferit răsturnări de situație, controverse de arbitraj și multă tensiune încă din primele dueluri. UTA Arad a revenit spectaculos de la 0 la 2 și a smuls un punct în prelungiri cu Oțelul Galați, în timp ce FC Argeș a rezistat eroic în inferioritate numerică și a învins Petrolul Ploiești.

După umilința suferită în prima etapă, 0 la 4 cu Universitatea Craiova, formația lui Adrian Mihalcea - UTA Arad, a evitat la limită al doilea eșec consecutiv din acest sezon, după remiza spectaculoasă, scor 2 la 2, cu Oțelul. Gălățenii au lovit primii pe contraatac, în minutul 21, când Andrezinho a deschis scorul. Iar Patrick Fernandes a dublat avantajul chiar înainte de pauză cu un șut plasat din afara careului.

De partea celaltă arădenii au fost și ei aproape de gol, când Alomerovic a zguduit bara transversală cu un șut spectaculos de la aproximativ 40 de metri. După reluare, UTA a forțat revenirea, iar în minutul 73 Ismet Sinani a redus din diferență, profitând de o pasă involuntară a lui Alin Roman. Când părea că Oțelul pleacă acasă cu toate cele trei puncte, Jayson Papeau, fostul jucător al Rapidului, a înscris în minutul 90+4 cu un șut de la marginea careului și a stabilit scorul final, 2 la 2.

Iar la Mioveni, FC Argeș a demonstrat că poate câștiga și în inferioritate numerică. Echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 1 la 0 în fața Petrolului Ploiești și a obținut primele puncte ale sezonului, după eșecul din runda inaugurală cu FCSB. Unicul gol al partidei a fost înscris de Robert Moldoveanu în minutul 17, cu o lovitură de cap venită în urma unui corner executat excelent.

Etapa a doua din Superliga românească continuă în acest weekend, iar în această seară se va juca derbyul dintre Dinamo București și campioana în exercițiu Universitatea Craiova.