Două surprize au marcat debutul etapei a patra în campionatul intern de fotbal. Politehnica UTM s-a impus fără drept de apel în fața Daciei Buiucani, care venea după succesul contra celor de la Milsami, în timp ce nou-promovata Real Sireți a remizat cu Zimbru.

Real Sireți a debutat în liga 7777 cu trei înfrângeri consecutive. Nou-promovata nu mai jucase în primul eșalon valoric al fotbalului din Moldova și era în căutarea primului punct. Pe hârtie, misiunea părea aproape imposibilă, deoarece juca pe terenul celor de la Zimbru.

Galben-verzii s-au chinuit în prima parte să desfacă lacătul defensivei adverse, având 72% din posesia mingii în prima repriză, când a șutat de 11 ori, însă doar o dată pe spațiul porții. Tabloul nu s-a schimbat în actul secund, dar o fază la care mingea a ricoșat din pieptul unui adversar a ajuns la Victor Stînă. Fotbalistul galben-verzilor, care intrase pe teren trei minute mai devreme, a deschis scorul.

Real Sireți nu avea ce să piardă și a fost mult mai curajoasă în ofensivă. În minutul 80, un corner a dus la golul egalizator, Daniel Dosca, și el venit de pe banca de rezerve, a marcat în poarta lui Dokic, care a avut o intervenție modestă.

Zimbru nu a putut să își adjudece victoria, așa că Real Sireți a acumulat primul său punct din istorie. Alte două echipe tinere și ambițioase s-au întâlnit într-un meci paralel. Dacia Buiucani venea după victoria cu Milsami și a jucat împotriva celor de la Politehnica UTM.

Primul gol s-a făcut așteptat jumătate de oră și i-a aparținut camerunezului Yannick Doumbe Nkalle, care peste câteva minute și-a completat dubla, la o fază în care Dacia a acuzat fault la portar. Imediat, Valeriu Gurgurov a redus din diferență, ajungând la trei reușite în acest sezon. Până la pauză a mai înscris și Samuel Gandi, beneficiind de un penalty. Jucătorul din Sierra Leone și-a completat dubla în partea secundă, în timp ce Nkalle a reușit hat-trick-ul după acțiuni în viteză.

Politehnica UTM s-a impus cu 5 la 1 și a ajuns la șapte puncte, ca Sheriff și Petrocub, formații care joacă în aceste momente duelul central al etapei a patra.