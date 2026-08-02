Tinerețea întâlnește experiența în finala de la Washington. Americanul Taylor Fritz, unul dintre cei mai constanți jucători ai ultimilor ani, va lupta pentru trofeu cu spaniolul Rafael Jodar, revelația acestui sezon, pentru care va fi prima finală ATP 500 a carierei.

Rafael Jodar continuă parcursul de vis în capitala Statelor Unite. Unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații din tenisul spaniol se află la primul său sezon în circuitul profesionist. Ibericul de doar 19 ani l-a eliminat în semifinale pe chilianul Alejandro Tabilo. Jodar a pierdut primul set la tie-break, dar a revenit spectaculos și s-a impus în trei acte, scor 6 la 7, 6 la 4 și 6 la 4. Pentru tânărul spaniol, aceasta este prima finală ATP 500 din carieră.

Victoria din semifinale îl va propulsa în premieră între cei mai buni 20 de jucători ai lumii, având șansa să fie noul număr 12 ATP, dacă devine campion. Doar că adversar în ultimul act îi va fi favoritul gazdelor,

Taylor Fritz. Jucătorul, aflat constant în top 10 mondial, s-a calificat în finală după un duel sută la sută american cu Brandon Nakashima. Fritz a controlat începutul partidei, însă Nakashima a revenit și a trimis meciul în decisiv. Experiența și forța loviturilor de pe linia de fund a terenului au făcut însă diferența, iar jucătorul de 28 de ani a obținut calificarea în cea de-a 23-a finală ATP din carieră.

Americanul va juca pentru al doilea trofeu al sezonului și primul la Washington, turneu pe care nu a reușit până acum să îl câștige.

Forța și experiența lui Taylor Fritz va da piept cu entuziasmul și talentul lui Rafael Jodar. Câștigătorul duelului va ridica trofeul turneului ATP 500 de la Washington, unul dintre ultimele teste importante înainte de US Open și va încasa un cec în valoare de circa 460 de mii de euro.