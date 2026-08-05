Favoritele și-au respectat statutul la turneul WTA 1000 de la Toronto. Liderele Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au debutat cu victorii clare, ucrainencele Marta Kostyuk și Elina Svitolina au mers și ele mai departe, în timp ce românca Elena Gabriela Ruse s-a oprit în turul secund.

Lidera tenisului mondial, Aryna Sabalenka a început fără emoții parcursul la turneul WTA 1000 de la Toronto. Bielorusa a învins-o în două seturi identice, cu 6 la 3, pe japoneza venită din calificări Moyuka Uchijima, și merge în turul al treilea, după o oră și 21 de minute de joc.

Aryna Sabalenka își confirmă astfel forma excelentă de pe suprafața dură, unde a câștigat 24 dintre cele 25 de meciuri disputate în acest sezon, singura înfrângere fiind suferită în fața Elenei Rîbakina. În runda următoare, Sabalenka o va întâlni pe experimentata Shuai Zhang, care a profitat de abandonul Jelenei Ostapenko în setul secund.

Și Iga Swiatek a avut un debut autoritar. Poloneza, cap de serie numărul doi, a trecut cu 6 la 0 și 6 la 3 de cehoaica Sara Bejlek, dominând categoric primul set și controlând fără probleme și partea a doua a meciului. Fosta lideră mondială și-a confirmat astfel statutul de favorită la primul mare turneu al verii nord-americane pe hard.

Ziua a fost una excelentă și pentru reprezentantele Ucrainei. Cap de serie numărul 10, Marta Kostyuk a trecut de reprezentanta gazdelor, canadianca Katherine Sebov, după un prim set echilibrat și un act secund dominat autoritar, scor final, 7 la 6 și 6 la 0.

La rândul său, Elina Svitolina a revenit spectaculos și a învins-o pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro cu 6 la 7, 7 la 6 și 6 la 4 în decisiv, după un meci de aproape trei ore.

Vești mai puțin bune au venit din tabăra României. Gabriela Ruse, venită din calificări și aflată într-o serie bună de rezultate, a fost eliminată în turul secund de Anastasia Potapova. Rusoaica ce reprezintă acum Austria, s-a impus cu 6 la 4 și 6 la 2 și a pus capăt parcursului româncei la competiția din Canada.

Turneul de la Toronto, dotat cu premii totale de peste 7,4 milioane de dolari, deschide tradițional seria marilor competiții pe hard din America de Nord și reprezintă unul dintre ultimele teste importante înaintea ultimului Grand Slam al sezonului, US Open.