Echipa moldoveanului Vadim Rață, FC Argeș, a urcat provizoriu pe locul doi în Superliga României de fotbal în debutul etapei a treia. Gruparea din Pitești a învins ultima clasată, Csikszereda. În paralel, Oțelul a remizat cu Dinamo, urcând pe locurile trei și patru.

În meciul de la Galați, defensiva Oțelului le-a lăsat prea multe spații adversarilor, care au profitat și au creat câteva ocazii bune de gol. Fundașii gazdelor nu au fost suficient de insistenți la capitolul recuperări, iar Dinamo și-a transformat în gol una dintre șanse. Musi a șutat într-un coechiper, iar mingea a ricoșat norocos spre

Alberto Soro. Poziția spaniolului a fost suspectă, dar arbitrii din camera VAR au văzut reluările și au validat golul, care a adus avantajul de 1 la 0 pentru Dinamo la pauză. Câinii roșii ar fi putut să marcheze în prima parte a actului secund, ceea ce le-ar fi asigurat mai multă liniște. Însă, nu au marcat, fiind pedepsiți de Oțelul. Atacantul din Capul Verde, Patrick, a primit mingea între doi fundași adverși și a șutat puternic la colțul scurt.

Dinamo a avut câteva oportunități de a smulge victoria până la sfârșitul duelului, dar partida s-a încheiat indecis, scor 1 la 1. În aceste condiții, Oțelul rămâne neînvinsă și ocupă provizoriu locul trei în clasament, cu cinci puncte. Dinamo se află cu o treaptă mai jos și are cu un punct mai puțin.

Mai sus se află doar Argeș și FCSB, cu mențiunea că roș-albaștrii nu au jucat încă în etapa a treia, la fel ca multe alte echipe, clasamentul urmând să se modifice. Argeș, în schimb, s-a impus cu 1 la 0 pe terenul formației Csikszereda Miercurea-Ciuc. Moldoveanul Vadim Rață a fost titular la echipa din Pitești, care a învins datorită unui penalty, câștigat și transformat de Robert Moldoveanu.

În ultimul sfert de oră, Argeș a ales să apere rezultatul și să lovească pe contraatac, dar nu s-a mai înscris. Csikszereda rămâne fără puncte acumulate în primele trei etape ale Superligii din România.