FC Barcelona a câștigat ultimul test înaintea debutului noului sezon. Catalanii au cucerit Cupa Gamper, care organizează tradiționala an de an, în memoria lui Joan Gamper, fondatorul clubului spaniol. Barcelona a învins egiptenii de la Al Ahly și au prezentat căpitanii, noile transferuri și obiectivele pentru stagiunea care începe în weekend.

FC Barcelona invită în fiecare an o echipă pentru a disputa finala Cupei Gamper. Catalanii au câștigat 47 din cele 61 de ediții. Amicalul are loc în memoria elvețianului Hans-Max Gamper, cunoscut de catalani ca Joan Gamper, care a fondat clubul în 1899. În mod normal, Barcelona domină aceste meciuri jucate pe Camp Nou, iar cu Al Ahly nu a fost o excepție. După o serie de ocazii ratate, puștiul de 18 ani, care a fost crescut de academia echipei egiptene și a ajuns la Barcelona, Hamza Adbelkarim a înscris din pasa lui Balde. În semn de respect pentru fosta echipă, atacantul a ridicat mâinile în sus. Chiar înainte de pauză, Barca și-a dublat avantajul, după ce Raphinha a fost faultat în careu și a înscris din penalty.

Pe parcursul reprizei a doua, Hansi Flick a făcut 12 schimbări, testând mulți fotbaliști tineri. Al Ahly a atacat în viteză și a redus din diferență în minutul 51. Noile achiziții ale Barcelonei, din ambele flancuri de atac, Anthony Gordon și Karim Adeyemi, au fost cei mai periculoși jucători până la sfârșit de meci. Gordon a beneficiat și de o lovitură de pedeapsă, pe care nu a putut să o transforme în gol. Astfel, Barcelona a învins cu 2 la 1. Gordon, Adeyemi și tânărul Bisiwu, la fel ca și cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, Rodri, adus de la Manchester City, au fost prezentați pe Camp Nou, în fața miilor de fani.

Pentru noul sezon, Frenkie de Jong va fi căpitanul principal al echipei, doar că olandezul va lipsi o perioadă îndelungată, din cauza unei accidentări, așa că Raphinha urmează să poarte banderola. Ceilalți căpitani vor fi Pedri și Eric Garcia. Raphinha a spus că echipa este gata să se bată pentru toate trofeele în noul sezon, care va începe duminică, în prima etapă din La Liga, când echipa blaugrana o va întâlni pe Elche. Chiar dacă lotul a fost prezentat, Barca va începe noua stagiune cu doar un vârf de profil, puștiul egiptean Abdelkarim, ținând cont de plecările lui Ferran Torres și Robert Lewandowski. Din informații neoficiale, ținta Barcelonei este cel mai bun atacant din Serie A, Lautaro Martinez, după ce coechipierul său de la naționala Argentinei, Julian Alvarez, nu a fost lăsat să plece de Atletico Madrid.