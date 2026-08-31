FCSB a ratat șansa de a o egala la puncte pe lidera campionatului din România, Dinamo București. În plin scandal intern, roș-albaștrii au pierdut meciul cu UTA Arad, având o prestație dezamăgitoare.

FCSB a început ceva mai bine partida, Cisotti ratând o ocazie monumentală. Apoi, echipa din București a început să joace din ce în ce mai prost. UTA a profitat și a putut crea. Papeau a inventat o pasă superbă spre Marius Coman, care a marcat de lângă un fundaș. FCSB a jucat lamentabil, nu a avut ritm, dar chiar și așa a egalat în debutul reprizei a doua, Stoian trimițând mingea peste portar. În minutul 54, fotbaliștii de la FCSB pur și simplu s-au uitat cum Hakim Abdallah aleargă cu mingea la picior și marchează.

Pe final, UTA Arad a mai punctat o dată prin același Marius Coman, pedepsind lipsa de organizare și viteză din tabăra adversă. Arădenii au obținut primul succes în acest sezon, având 6 puncte. Pentru FCSB este al doilea eșec la rând și rămâne cu 11 puncte în 7 etape. Echipa pregătită de Mihai Baciu este în criză internă. Doi dintre jucătorii de bază, Valentin Crețu și Florin Tănase, au fost excluși din lot. Crețu ar fi avut un conflict la antrenamente cu un alt coechipier și i-a fost reziliat contractul. De partea cealaltă, fostul căpitan Florin Tănase pleacă la Omonia Nicosia, iar la despărțire a criticat conducerea clubului în frunte cu Gigi Becali.

Florin TĂNASE, FOST CĂPITAN „FCSB”: „- Nu ai mai fost dorit în ultima perioadă la FCSB?

- Nu e vorba de dorit. S-au întâmplat niște lucruri în ultimul timp și aceasta a fost decizia mea.”

FCSB va juca în următoarea etapă cu Dinamo București, actuala lideră a Superligii României. Câinii roșii au 14 puncte și vor fi egalați de rivala din oraș, Rapid, doar dacă giuleștenii vor învinge în această seară campioana Universitatea Craiova.