FCSB este singura echipă cu maxim de puncte, după două etape în Superliga României. Echipa din București a decis soarta meciului cu Csikszereda în primul sfert de oră.

Fotbalistul din Muntenegru, Risto Radunovic, a avut o execuție magnifică la vinclu din afara careului, care a adus avantajul pentru FCSB în minutul 3. Roș-albaștrii au fost determinați să rezolve problema câștigătoarei repede. După o salvă de șuturi, care au aparținut lui Popa, Politic și Tănase a venit faza din minutul 16, la care Dennis Politic a șutat, iar mingea a lovit un fundaș de la Csikszereda Miercurea-Ciuc înainte de a intra în plasă.

FCSB ar mai fi putut să mai înscrie cel puțin o dată în prima repriză, iar în partea a doua ocaziile au fost și mai multe. Bucureștenilor le-a lipsit inspirația la finalizare, iar cei de la Csikszereda nu au prea putut crea nimic periculos, singura ocazie cu adevărat importantă fiind notată în minutul 81.

FCSB a câștigat cu 2 la 0 și este singura echipă din campionatul României cu șase puncte după două meciuri disputate. Rapid București este singura grupare, ce poate repeta performanța, dar pentru asta trebuie să câștige azi partida cu Botoșani. Într-un alt duel al etapei secunde, Sepsi a câștigat acasă meciul cu Universitatea Cluj. Doru Andrei a marcat la jumătatea primei reprize singurul gol al întâlnirii, cu o execuție superbă, care se ridică la nivelul celei reușite de Radunovic.

A fost un meci echilibrat, în care ambele cluburi au ratat mai multe oportunități bune de a mai înscrie. Sepsi Sfântu Gheorghe are trei puncte, la fel ca U Cluj, echipa la care moldoveanul Eugeniu Cebotaru este antrenor secund, fiind cu gândul la returul din a doua rundă preliminară a Ligii Europei, în care Universitatea va juca în Norvegia cu Brann, după 1 la 1 în România.