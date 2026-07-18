A început o nouă ediție a campionatului de fotbal al României. După un sezon dezastruos, FCSB a debutat cu dreptul, în timp ce echipele Voluntari și Botoșani, la care evoluează moldovenii Daniel Dumbrăvanu și Ștefan Bodișteanu, s-au despărțit la egalitate.

FCSB și FC Argeș s-au duelat la Ghencea, clubul din București fiind cu gândul la răzbunare, după ce piteștenii i-au învins de două ori în stagiunea trecută și i-au lăsat fără loc în play-off. Chiar dacă a fost una din marile pretendente la titlu, FCSB a jucat în play-out, așa că nu și-a mai permis greșeli ieri, dar nici Argeș nu a arătat ca în ediția trecută a campionatului. Tabela a fost deblocată în minutul 18 de Daniel Bîrligea, care a reluat centrarea perfectă a lui Octavian Popescu. FCSB a zburdat în prima repriză, iar Radunovic și Dawa au avut tenative de a înscris. Golul a venit, totuși, în prelungirile primei reprize. Același Octavian Popescu a avut o incursiune în flancul stâng, a fost faultat în careu, iar Florin Tănase a marcat din penalty.

În partea secundă, Argeș Pitești, unde joacă moldoveanul Vadim Rață, nu a părut o echipă ce poate pune probleme FCSB-ului, care nu a forțat și a învins cu 2 la 0. Aceasta a fost a doua partidă a noului sezon, după ce în prima au dat piept nou-promovata Voluntari și FC Botoșani. Prima reușită a stagiunii a fost, de fapt, un autogol al lui Mamadou Diarra, care a adus-o pe Voluntari în avantaj.

Diferența s-a menținut doar patru minute, deoarece Andrei Dumiter a împins mingea în plasă la o fază fixă. Botoșani a avut o ușoară superioritate în prima parte, iar în actul secund a început ca din tun. Zoran Mitrov a îndeplinit o formalitate din pasa lui Mailat. După gol, FC Voluntari s-a aruncat în atac și a ratat ocazii cât pentru câteva goluri. Ilfovenii și-au atins obiectivul abia în minutul 88. Gabriel Merloi a stabilit scorul final de 2 la 2.

La Voluntari, fundașul moldovean Daniel Dumbrăvanu a fost titular, iar în tabăra adversă Ștefan Bodișteanu a jucat ultimul sfert de oră pentru Botoșani. Prima etapă a campionatului de peste Prut continuă azi cu două partide, printre care cea a deținătoarei titlului, Universitatea Craiova, care va primi replica grupării UTA.