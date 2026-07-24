Federația de fotbal a Germaniei și-a propus să readucă naționala la nivelul celor mai bune selecționate din lume. Nemții au reușit să se înțeleagă cu Jurgen Klopp, care a vorbit astăzi pentru prima dată din postura de antrenor al Mannschaftului.

Jurgen KLOPP, SELECȚIONERUL GERMANIEI: „Dacă s-a stabilit conferința de presă, nu aveam prea am mari îndoieli, fără a fi cu adevărat implicat în procesele de alegere. Poate ar fi fost o chestie tare dacă ne-am fi întâlnit astăzi, ați fi venit cu toții, iar apoi comitetul ar fi decis: „Nu, nu facem asta”, și toată lumea ar fi plecat înapoi acasă. Este o mare onoare să stau astăzi aici.”

Klopp și-a început discursul în calitate de nou selecționer glumind. Atunci când a părăsit formația Liverpool la început de 2024, Klopp spunea că a obosit și nu vrea să mai fie antrenor. Însă, acum s-a înțeles să pregătească Germania până la sfârșitul Campionatului Mondial din 2030. Nemții își propun să intre într-o nouă eră cu Jurgen Klopp pe bancă pentru a readuce gloria și entuziasmul din 2014, când au fost campioni mondiali, dar specialistul are propriile condiții.

Jurgen KLOPP, SELECȚIONERUL GERMANIEI: „Dar în ziua în care nu mai vreți asta, o spuneți și am plecat, fără compensații. Dacă mâine spuneți că sunt prost, am plecat. Unul nu se ia în calcul, ar trebui să fie ceva mai mulți. Deci, unul singur nu este de ajuns. Dacă DFB spune că nu mai continuăm așa, am plecat. Dacă vă comportați urât și nu-mi lăsați familia în pace, am plecat.”

Unul dintre cele mai importante obstacole în calea înțelegerii era contractul lui Klopp cu grupul Red Bull, unde ocupa funcția de director global al fotbalului. Pentru a-l scăpa de obligații, Federația de fotbal germană a făcut donație de un milion de euro către fundația „Wings for Life”, susținută de Red Bull. În plus, forul a promis că trei meciuri ale reprezentativei țării vor avea loc la Leipzig.

Jurgen KLOPP, SELECȚIONERUL GERMANIEI: „În mod ideal, acesta este apogeul carierei mele, al vieții mele, al vieții mele profesionale. Voi pune în asta tot ce am la dispoziție.”

Potivit informațiilor din presă, Klopp ar urma să primească 7 de milioane de euro anual, mai puțin decât îi oferea grupul Red Bull. Antrenorul de 59 de ani este marele pariu al federației din Germania, care la fel ca tehnicianul, vrea multe schimbări, începând cu lotul și stilul de joc până la oamenii din staff, dar pentru asta are nevoie de timp.

Jurgen KLOPP, SELECȚIONERUL GERMANIEI: „Partea amuzantă în ziua de azi este că nimeni nu mai acordă timp nimănui și la nimic, în afară de propria persoană. Vreau, de asemenea, să realizez ceva cu echipa națională, ca noi... ca oamenii să plece acasă după meci și să se gândească: Wow! A fost cu adevărat cool.”

Germania a rămas fără antrenor, după ce forul de profil a decis să întrerupă înțelegerea cu Julian Nagelsmann, care a trăit o rușine la Campionatul Mondial, unde Mannschaftul a fost eliminat în șaisprezecimi de Paraguay la penalty-uri. Jurgen Klopp, care este unul dintre cei mai buni antrenori ai ultimelor decenii, s-a făcut renumit la Borussia Dortmund și Liverpool, iar la națională va debuta pe 24 septembrie, într-o partidă cu Țările de Jos din Liga Națiunilor.