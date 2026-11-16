Federația Internațională de Hochei a confirmat că Rusia nu va participa la Campionatul Mondial de Juniori din 2027, în ciuda deciziei luate de TAS în urmă cu două săptămâni.

La finalul lunii octombrie, TAS stabilea că sportivii ruși vor putea reveni la Campionatul Mondial, atât la feminin, cât și la masculin, inclusiv la categoriile de juniori.

IIHF și-a exprimat dezamăgirea față de decizia TAS la momentul respectiv, iar ulterior mai multe țări, precum Norvegia, Danemarca, Suedia, Cehia, Finlanda și Letonia, au anunțat că nu vor juca împotriva Rusiei în cadrul competiției, scrie hotnews.ro

Totodată, Canada a anunțat că nu va accepta ca sportivii ruși să pătrundă în pe teritoriul său, aceasta fiind în postura de țară gazdă.

Federația Internațională de Hochei a anunțat că Rusia nu va participa la Mondialul de juniori

Duminică, Federația Internațională a transmis că țara nord-americană va rămâne gazdă, în ciuda tuturor amenințărilor venite dinspre Rusia, care vizau inclusiv posibila anulare a turneului.

„După o evaluare atentă a fezabilității unor soluții alternative, Consiliul IIHF a decis că țara Canada va rămâne gazdă, iar turneul se va desfășura în perioada 26 decembrie 2026 – 5 ianuarie 2027 la Edmonton și Red Deer.

Toate federațiile naționale membre participante au fost informate, iar un program actualizat al competiției va fi publicat în curând”, este mesajul transmis de IIHF, potrivit cbc.ca.

Federația Rusă de Hochei a reacționat imediat și a condamnat hotărârea IIHF.

„Decizia IIHF a fost luată exclusiv din motive politice, încălcând o hotărâre obligatorie și în vigoare a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, care stipula că IIHF trebuie să permită echipelor naționale rusești să participe la competiții internaționale.

Totodată, decizia încalcă și un acord între IIHF și RIHF (n.red. - Federația Rusă de Hochei), în baza căruia federația internațională s-a angajat să pună în aplicare hotărârea TAS cu efect imediat”, este comunicatul emis de forul rus.