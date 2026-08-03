Kristina Liutova este noul fenomen al tenisului feminin. La doar 16 ani, rusoaica a câștigat titlul WTA 250 la Mempshis, aceasta fiind prima competiție din circuitul profesionist la care participă. Adolescenta este prima jucătoare născută în 2010 sau mai târziu, care cucerește un trofeu WTA, având un salt spectaculos de peste 100 de poziții în clasamentul mondial.

Kristina Liutova a avut o săptămână la care visează orice jucătoare de tenis de vârsta ei. Rusoaica a evoluat pentru prima dată în cariera sa la o competiție din circuitul WTA, până acum participând doar la competiții challenger și ITF. După ce a trecut de calificări, în primul meci a eliminat-o pe conaționala sa, Ekaterina Alexandrova, care a abandonat la sfârșitul setului decisiv, din cauza problemelor medicale.

Au urmat victorii cu Maya Joint, favorita numărul 6 la titlu, Caty McNally, Elvina Kalieva, iar în finală a dat piept cu Darja Vidmanova, o altă jucătoare născută la Moscova, dar care reprezintă Cehia. Vidmanova s-a aflat, la fel ca Liutova, în prima finală WTA a carierei, și a început mult mai bine, câștigând cu 6 la 1.

Kristina Liutova s-a remarcat pe parcursul turneului prin forța de a reveni. După ce a învins cu același scor în partea secundă, revelația turneului a câștigat cu 6 la 3 setul decisiv, având nevoie de patru mingi de meci.

Liutova a căzut în genunchi copleșită de emoții și s-a bucurat alături de familie și echipa sa.

Kristina LIUTOVA, TENISMENĂ: „ Mamă, uite unde am ajuns, uite unde m-ai adus. De când avem 3 ani ai făcut o treabă extraordinară. Ai făcut totul pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Te iubest mult! Vom reuși mult mai multe. ”

Adolescenta nici nu și-ar fi putut imagina că va câștiga un titlu WTA la debutul în circuit. Liutova a devenit prima sportivă născută în 2010 și mai târziu, care devine campioană la nivelul Asociației Feminine de Tenis, unde este cea mai tânără jucătoare. Titlul de la Memphis i-a asigurat un salt impresionant în circuitul WTA. De astăzi, Kristina Liutova ocupă locul 126, cu 103 poziții mai sus decât înaintea turneului. Tenismena s-a născut în Rusia, dar poate alege să reprezinte Statele Unite, unde locuiește și se antrenează de câțiva ani.