Reușita lui Sidny Lopes Cabral în meciul pe care naționala sa, Capul Verde, a disputat-o contra Argentinei, în șaisprezecimile de finală, a fost votată golul turneului la Cupa Mondială 2026.

Capul Verde a reușit să-i țină piept Argentinei într-un meci din șaisprezecimi care a fost decis în prelungiri (1-1, d.,prel. 2-3).

Înainte de meci, toată lumea o dădea favorită clară pe Argentina lui Messi, dar Capul Verde a arătat că și-a meritat calificarea în șaisprezecimi, transmite flashcore.ro.

„Sper să fac câteva poze alături de Messi”, spunea Sidny Lopes Cabral înainte de meciul contra campioanei mondiale en-titre, Argentina.

"Ce naiba am făcut?"

După ce l-a driblat pe Alexis Mac Allister, Lopes Cabral a șutat spectaculos, direct în vinclul porții apărate de Emiliano Martinez, egalând la 2-2 într-un meci plin de dramatism.

„În momentul în care am driblat adversarul, am văzut un culoar și mi-am zis: «Hai să încerc». Șutez bine cu ambele picioare. Am văzut spațiul și am țintit vinclul. Am oprit privirea acolo și am lovit mingea excelent.

Când am ridicat ochii și am văzut că se duce direct în vinclul de sus, mi-am spus: «Ce naiba am făcut?» Nu-mi venea să cred. M-am uitat la colegii mei, toată lumea țipa, cu mâinile pe cap, o bucurie de nedescris.

Am început să alerg fără să mă gândesc. Apoi am realizat că marcasem un gol spectaculos la Cupa Mondială. Oricine visează doar să marcheze la o Cupă Mondială, dar să o faci în acest fel, pe o scenă atât de mare, împotriva unei echipe atât de mari, a fost incredibil. Am fost extrem de fericit”, a declarat fotbalistul.

Capul Verde a reușit să-i țină piept Argentinei într-un meci din șaisprezecimi care a fost decis în prelungiri (1-1, d.prel. 2-3).

Înainte de meci, toată lumea o dădea favorită clară pe Argentina lui Messi, dar Capul Verde a arătat că și-a meritat calificarea în șaisprezecimi.

„Sper să fac câteva poze alături de Messi”, spunea Sidny Lopes Cabral înainte de meciul contra campioanei mondiale en-titre, Argentina.

"Ce naiba am făcut?"

După ce l-a driblat pe Alexis Mac Allister, Lopes Cabral a șutat spectaculos, direct în vinclul porții apărate de Emiliano Martinez, egalând la 2-2 într-un meci plin de dramatism.

„În momentul în care am driblat adversarul, am văzut un culoar și mi-am zis: «Hai să încerc». Șutez bine cu ambele picioare. Am văzut spațiul și am țintit vinclul. Am oprit privirea acolo și am lovit mingea excelent.

Când am ridicat ochii și am văzut că se duce direct în vinclul de sus, mi-am spus: «Ce naiba am făcut?» Nu-mi venea să cred. M-am uitat la colegii mei, toată lumea țipa, cu mâinile pe cap, o bucurie de nedescris.

Am început să alerg fără să mă gândesc. Apoi am realizat că marcasem un gol spectaculos la Cupa Mondială. Oricine visează doar să marcheze la o Cupă Mondială, dar să o faci în acest fel, pe o scenă atât de mare, împotriva unei echipe atât de mari, a fost incredibil. Am fost extrem de fericit”, a declarat fotbalistul.

Mama lui a leșinat după gol

„Înainte de meci, le-am spus mamei și iubitei mele că, dacă voi marca, voi alerga spre ele. Când am ajuns acolo, am văzut-o pe mama plângând; nici măcar nu realizase că eram chiar acolo. Toată lumea era ocupată să aibă grijă de ea, pentru că leșinase când am marcat”, a mărturisit Cabral.

Top trei goluri la Cupa Mondială

Golul lui Sidny Lopes Cabral a reușit să ia fața reușitelor lui Eldor Shomurodov (Uzbekistan) și Wilson Isidor (Haiti).

Lopes Cabral le calcă astfel pe urme unor nume precum Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard și Richarlison în câștigarea acestui trofeu.