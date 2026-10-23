După 17 sezoane în tenisul profesionist, David Goffin și-a luat rămas-bun de la circuit, în fața propriilor suporteri. Belgianul, fost număr 7 mondial, a jucat ultimul meci de simplu la turneul de la Bruxelles, unde a fost învins de americanul Alex Michelsen. În fața a aproximativ 6 mii de spectatori, Goffin nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Ultimul capitol al carierei lui David Goffin s-a încheiat aseară la Bruxelles, acolo unde belgianul a fost susținut de un public care l-a aplaudat în picioare. Goffin anunțase încă din martie că turneul de la Bruxelles va fi ultimul din cariera sa. Cu o zi înainte, belgianul le oferise fanilor o ultimă bucurie, după ce revenise spectaculos în meciul cu elvețianul Remy Bertola. Condus cu 3 la 0 în setul decisiv, Goffin a întors rezultatul. Ieri însă, în turul doi al turneului ATP 250, tenismenul de 35 de ani a cedat în două seturi în fața americanului Alex Michelsen, numărul 37 mondial, scor 3 la 6 și 4 la 6. Iar la finalul ultimului său meci de simplu, emoțiile l-au copleșit.

David Goffin a avut parte și de un moment emoționant. Mai mulți tenismeni, atât actuali, cât și foști, i-au transmis mesaje de rămas-bun, proiectate pe ecranul de pe teren. Goffin este dintre cei mai importanți jucători din istoria tenisului belgian, cu șase titluri ATP și victorii în fața unor legende precum Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Rafael NADAL, FOSTĂ LEGENDĂ A TENISULUI: „ Salut, David! Vreau să te felicit pentru cariera ta incredibilă. A fost o plăcere imensă să împărtășesc cu tine antrenamente, meciuri și alte momente în circuit. ”

Belgianul a urmărit imaginile cu lacrimi în ochi, în timp ce publicul l-a aplaudat îndelung, într-un ultim omagiu adus unei cariere de 17 sezoane în circuitul profesionist.

David Goffin lasă în urmă o carieră remarcabilă. În 2017, a devenit primul belgian care a ajuns în top 10 mondial, atingând locul 7. A cucerit șase trofee ATP, cel mai important fiind titlul de la Tokyo, din categoria ATP 500, și a jucat finala Turneului Campionilor în același an, după ce i-a învins pe Rafael Nadal și Roger Federer. Goffin a mai ajuns de patru ori în sferturile de finală ale turneelor de Grand Slam și a contribuit la calificarea Belgiei în două finale ale Cupei Davis, în 2015 și 2017.