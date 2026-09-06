Eliminări, trei intervenții VAR, gol anulat, penalty ratat și un final incendiar pe Arcul de Triumf din București. Dinamo a învins-o pe FCSB și rămâne lider în SuperLiga României.

Dinamo a câștigat cu 2 la 1 derby-ul cu FCSB, în etapa a opta din SuperLiga României, într-o partidă cu de toate.

Derby-ul de pe „Arcul de Triumf” a început cu Dinamo mai agresivă. Karamoko a avut prima ocazie importantă în minutul 7, când a șutat puternic din careu, însă Târnovanu a respins. Șase minute mai târziu, Musi a trecut de Dawa și a ajuns într-o poziție bună de finalizare, dar nu a reușit să-l învingă pe portarul FCSB. Gazdele au controlat jocul în prima parte, iar FCSB a încercat să lovească pe contraatac. A urmat o fază controversată. Într-un moment în care jocul era oprit, Andre Duarte l-a lovit cu palma pe Andrei Mărginean. Kovacs a revăzut imaginile și i-a arătat fundașului FCSB cartonașul roșu în minutul 31. Imediat după eliminare, FCSB a primit penalty. Această decizie a fost schimbată după consultarea VAR, iar lovitura de la 11 metri a fost anulată. Dinamo a profitat de superioritatea numerică și a deschis scorul în minutul 36.

Danny Armstrong a executat o lovitură liberă, iar Martin Pascual a apărut în fața porții și a trimis mingea în plasă.

FCSB a avut o replică în prelungirile primei reprize. Garita a înscris spectaculos, dar golul a fost anulat pentru fault în atac după ce atacantul l-a împins pe Pascual.

Astfel la pauză, Dinamo a intrat în avantaj, 1 la 0. În partea secundă, FCSB a încercat să revină în joc, dar în minutul 78, Dinamo și-a dublat avantajul. Pascual a reluat cu capul după un corner, iar mingea a fost deviată de Ofri Arad în propria poartă. Fundașul dinamovist a fost astfel implicat direct în ambele goluri ale gazdelor.

FCSB nu a cedat și a redus diferența doar șase minute mai târziu. David Miculescu a reușit o execuție superbă cu piciorul drept și a trimis mingea la colțul lung pentru 2 la 1. Iar finalul a devenit nebun. În minutul 88, Dinamo a primit penalty, Danny Armstrong și-a asumat execuția, însă Târnovanu a ghicit colțul și a apărat. FCSB a rămas astfel în viață până în ultimele secunde și apoi a avut câteva momente de presiune în prelungiri, dar Dinamo a rezistat și a obținut o victorie importantă.

2 la 1 scor final, iar „câinii” își consolidează poziția de lider în SuperLiga României, cu 17 puncte după opt etape.