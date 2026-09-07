Dramă în stil italian la unul dintre cele mai răsunătoare confruntări din Serie A. Juventus Torino a smuls un punct în prelungirile duelului cu AC Milan.

Fundașul central Federico Gatti a lovit cu multă poftă de gol mingea în minutul 2 al prelungirilor. Execuția cu capul a stabilit scorul final de 1 la 1.

AC Milan reușise să marcheze la jumătatea reprizei secunde prin puștiul de doar 19 ani, Cisse. După trei etape în Serie A, Juventus și AC Milan au câte 7 puncte, la fel ca și Como. Mai sus, cu numărul maxim de puncte, se află campioana Inter Milani și AS Roma.