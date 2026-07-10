Două tenismene din Cehia vor juca finala feminină de la Wimbledon. Linda Noskova a ajuns în premieră în ultimul act al unui Grand Slam, după ce a trecut de ucraineanca Marta Kostyuk și o va înfrunta pe compatrioata Karolina Muchova în lupta pentru trofeu.

Cehia va avea, cu siguranță, o nouă campioană la Wimbledon. Karolina Muchova și Linda Noskova au câștigat semifinalele, și vor disputa sâmbătă marea finală de pe iarba londoneză, într-un duel care confirmă încă o dată calitatea școlii cehe de tenis.

În vârstă de doar 21 de ani, Linda Noskova a obținut cea mai importantă calificare a carierei, după ce a ajuns pentru prima dată într-o finală de Grand Slam. Noskova a învins-o aseară, pe ucraineanca Marta Kostyuk. Meciul a durat o oră și 19 minute, iar cehoaica a făcut diferența în momentele decisive ale ambelor seturi. De fiecare dată, la 5 la 4, Noskova a ridicat nivelul jocului pe retur și a închis manșele cu aceeași maturitate impresionantă, câștigând la final cu un dublu de 6 la 4.

Tot ieri, cu câteva ore mai devreme, Karolina Muchova obținuse calificarea după unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului. Tenismena din Cehia a trecut de americanca Coco Gauff cu 6 la 2, 1 la 6 și 7 la 6, după un super tie-break decisiv dramatic. Muchova a salvat o minge de meci la 9 la 8 și s-a impus cu 12 la 10, într-o confruntare care a ridicat publicul în picioare.

Marea finală de mâine va reprezenta o bornă importantă pentru tenisul ceh. Va fi prima finală feminină de Grand Slam disputată exclusiv între două jucătoare din Cehia și garantează un nou titlu major pentru această țară, care continuă să producă sportive de elită. Este pentru prima dată după 17 ani când finala feminină de la All England Club este disputată de două jucătoare care reprezintă aceeași țară.

Totodată, Wimbledon va avea o campioană în premieră, deoarece nici Muchova, și nici Noskova, nu au cucerit până acum un trofeu de Mare Șlem la simplu. Miza este uriașă și din punct de vedere financiar. Campioana de la All England Club va încasa un premiu de aproximativ 5 milioane de dolari, în timp ce finalista va primi jumătate din această sumă. Cele două tenismene au disputat până acum un singur meci direct, anul trecut, în șaisprezecimi la US Open, iar după o partidă echilibrată, Muchova s-a impus în 3 seturi.