Fiul unui fost jucător cu peste 100 de meciuri în campionatul României este noul star din Serie A. Gustavo Varela are 21 de ani și a marcat 11 goluri în 11 etape de până acum pentru Monza, aseară reușind dubla contra Fiorentinei. Unul dintre goluri a fost o execuție de pus în ramă.

Monza și Fiorentina au avut o primă repriză echilibrată, cu ocazii la ambele porți. Înainte de a intra la cabine, Gustavo Varela a șutat de lângă mai mulți adversari, iar mingea a atins mâna unuia dintre ei. S-a dictat penalty, iar portughezul a înscris fără emoții. Varela și-a completat dubla la șase minute după reluarea jocului, reluând spectaculos cu călcâiul o centrare din flancul stâng.

Execuția fenomenală ar putea pretinde la titlul de golul sezonului în Serie A. Nou-promovata, Monza, a contiunuat să atace, iar Jay Robinson a majorat rapid avantajul, marcând un alt gol superb.

Chiar dacă a avut multe ocazii de a înscrie cel puțin un gol de onoare, Fiorentina a cedat cu 0 la 3. Echipa românului Radu Drăgușin, care a fost titular, ocupă locul 16 în Serie A, cu nouă puncte. Monza are cu un punct mai mult, fiind cu două trepte mai sus. Însă, rezultatele ar fi fost mult mai proaste fără Gustavo Varela. Atacantul de 21 de ani a marcat 13 goluri în 12 partide la Monza, 11 dintre care fiind în campionat, unde se află pe locul doi în topul golgheterilor, după Dony Malen. Varela a fost transferat vara de la a doua echipă a Benficăi Lisabona și este vânat, deja, de marile cluburi europene, printre care Inter și Barcelona. Tatăl vârfului lusitan este Fernando Varela, fost internațional din Capul Verde, cu aproape 120 de partide în campionatul României.