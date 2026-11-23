Flamengo și-a apărat titlul de campioană a Braziliei, dar a trebuit să își aducă trofeul de acasă. Reprezentanții ligii nu au organizat ceremonia de premiere, pentru că meciul s-a jucat în deplasare pe terenul marei rivale, Palmeiras.

Cei de la Flamengo au ascuns printre bagaje trofeul de campioană din sezonul precedent, iar după meciul cu Palmeiras au sărbătorit cu el pe teren. S-a încheiat 1 la 1, după ce Samuel Lino a egalat în minutul 75. În clasament, Flamengo este la șase puncte în fața rivalei, Palmeiras, așa că matematic nu mai poate pierde titlul în ultimele două etape.

Organizatorii ligii nu i-au oferit trofeul pe stadionul rivalei, inclusiv pentru a evita incidente, așa că Flamengo își va primi cupa pe 3 decembrie când este programat meciul de pe teren propriu, cu Chapecoense. Clubul din Rio de Janeiro are în palmares zece titluri în campionatul Braziliei.