Florența a fost colorată în violet într-o noapte spectaculoasă, dedicată celor 100 de ani ai Fiorentinei. Mii de suporteri au ieșit pe străzile orașului, cu steaguri, torțe și fumigene, iar sărbătoarea s-a mutat apoi de-a lungul râului Arno.

În zona Ponte Vecchio, fanii au creat un adevărat spectacol de lumină. Artificiile și fumigenele au luminat cerul, iar cântecele suporterilor s-au auzit în tot centrul Florenței.

Sărbătoarea centenarului continuă la Florența și în acest weekend, când mai multe dintre simbolurile orașului vor fi iluminate în violet. Fiorentina a fost fondată în 1926, iar clubul și orașul sunt legate de un secol prin aceeași culoare și aceeași pasiune.

Cea mai mare performanță europeană a clubului este câștigarea Cupei Cupelor în 1961. Fiorentina a învins-o atunci pe Rangers. A fost primul trofeu european major din istoria clubului. În Italia, Fiorentina are două titluri de campioană, cucerite în 1956 și 1969, precum și șase Cupe ale Italiei. În ultimii ani, gruparea viola a revenit în prim-planul fotbalului european. A ajuns în două finale consecutive de Conference League, în 2023 și 2024, dar le-a pierdut pe ambele.