A fost întâmpinată cu flori, aplauze și lacrimi de bucurie. Judocana Alexandra Chiron s-a întors acasă cu medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar. La Aeroport, sportiva a fost așteptată de familie, prieteni, antrenori și oficali, care au transformat revenirea într-o adevărată sărbătoare. Deși a urcat pe podium, Alexandra spune că nu și-a atins încă marele vis - aurul olimpic.

Cu aplauze, flori și multă emoție. Așa a fost primită Alexandra Chiron la revenirea în țară, după performanța obținută la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar, din Senegal. Prietenii i-au pregătit și o surpriză specială - un tablou în care sportiva apare cu medalia de bronz cucerită în Senegal.

Alexandra CHIRON, MEDALIATĂ CU BRONZ, OLIMPIADA DE TINERET: „Încă sunt o sportivă de performanță care nu și-a atins scopul. Desigur scopul meu a fost să fie o medalie de aur și nu se termină aici totul.”

În spatele medaliei au stat multă muncă, emoții și confruntări dificile. Antrenorul sportivei spune că drumul spre podium nu a fost deloc ușor, dar rezultatul le răsplătește eforturile.

Igor NEAGU, ANTRENORUL ALEXANDREI CHIRON: „A fost destul de greu, dar cu reușite frumoase și suntem fericiți.”

Dincolo de performanță, momentul revederii cu cei dragi a fost cel mai emoționant. După zile de competiție și tensiune, Alexandra a avut parte de o primire pe care nu o va uita.

Alexandra CHIRON, MEDALIATĂ CU BRONZ, OLIMPIADA DE TINERET: „Acum sunt emoții de bucurie, mă bucur foarte mult și sunt recunoscătoare tuturor celor care au venit astăzi, mi-au fost alături și m-au felicitat.”

Cele mai puternice emoții au fost însă la revederea cu mama sa.

Elena CHIRON, MAMA ALEXANDREI CHIRON: „Mă mândresc foarte tare cu dânsa, este bravo și poate, dacă vrea, poate. Înainte de plecare i-am spus că este cea mai puternică și cea mai bună. Să aibă curaj, pentru că medalia și câștigul sunt ale ei.”

Bronzul de la Dakar este rezultatul unui parcurs în care Alexandra a demonstrat determinare și stăpânire de sine. În finala mică a competiției, Alexandra Chiron a învins-o prin ippon pe lupătoarea din Gambia, Alima Jobe, reușind să se impună în urma unui procedeu de răsucire a brațului.