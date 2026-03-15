Alanayaspor a obținut o remiză pe terenul lui Goztepe, scor 2-2, în etapa cu numărul 26 din Superliga Turciei, transmite flashscore.ro.

Alanyaspor s-a văzut condusă de Goztepe încă din minutul 7, dar Ianis Hagi a restabilit egalitatea în minutul 15. Internaționalul român a marcat direct din lovitură liberă, acesta fiind al cincilea gol marcat în Turcia (3 în campionat, 2 în Cupă).

Goztepe a revenit în avantaj prin reușita lui Janderson, care a înscris la doar un minut după ce a fost introdus pe teren. Alanyaspor a reușit să smulgă egalul în minutul 90+9, prin Ibrahim Kaya.

Ianis Hagi a evoluat până în minutul 89, când i-a lăsat locul lui Karaca. Pentru evoluția sa, internaționalul român a fost notat de Flashscore cu 7,4, a treia cea mai mare notă.