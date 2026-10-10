Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a adus victoria grupării Corvinul Hunedoara în meciul cu Voluntari. Totodată, Dinamo a obținut un nou succes și își consolidează prima poziție în Superliga României.

Meciul de Arad a început cu o intervenție neglijentă a portarului de la Voluntari, în urma căruia Corvinul a beneficiat de un penalty, iar Ribeiro a deschis scorul. Oaspeții au egalat după jumătatea primei reprize, dar s-au văzut conduși, din nou, peste doar două minute. FC Voluntari, la care moldoveanul Daniel Dumrăvanu a fost rezervă și a intrat pe teren la pauză, a egalat iarăși la mijlocul actului secund prin Babic. A părut că ilfovenii sunt mai aprope de a smulge victoria, dar în minutul 80, atacantul moldovean Ion Cărăruș a înscris în urma unui corner.

Voluntari este penultima în Superliga României, în timp ce nou-promovata Corvinul are un parcurs bun, ocupând locul 6, cu 16 puncte în 11 etape. Lidera tabelei este Dinamo București, care a bătut-o pe Sepsi și s-a distanțat la cinci puncte de a doua clasată, Rapid, giuleștenii abia urmând să joace în această etapă. Dinamo București a

învins în deplasarea de la Sfântu Gheorghe cu 2 la 0. Pascual și Soro au punctat în prima repriză din pasele livrate de Armstrong.

Sepsi a ajuns la patru înfrângeri în acest sezon, acumulând 13 puncte în 11 etape.