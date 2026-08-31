Fotbalistul moldovean Victor Stînă a adus victoria noii sale echipe, Kapaz, în campionatul Azerbaidjanului. Jucătorul nostru, transferat în această lună, a marcat un gol spectaculos în a doua etapă a sezonului.

În primele minute ale reprizei a doua, Kapaz a organizat un contraatac fulgerător, în urma căruia Victor Stînă a primit mingea în flancul drept și a înscris splendid, în stilul său. Execuția superbă s-a dovedit a fi decisivă. Kapaz a învins cu 1 la 0, fiind prima victorie a sezonului în cele două etape disputate, dar și golul de debut al lui Victor Stînă.

Atacantul de 28 de ani a venit la echipa azeră liber de contract la începutul lunii, după ce s-a despărțit de Zimbru Chișinău. Internaționalul moldovean a jucat 30 de meciuri la naționala noastră, marcând de patru ori.