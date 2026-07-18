Una dintre întrebările adresate lui Messi a fost legată de poza, în care superstarul argentinian îl ține în brațe pe vedeta Spaniei, Lamine Yamal. Fotografia făcută acum 19 ani, marcată de o coincidență incredibilă, a devenit simbol al finalei Cupei Mondiale.

Lionel MESSI, CĂPITANUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „Adevărul este că acea fotografie este o nebunie pentru că, ei bine, în viață, nu-i așa, eu am făcut o poză cu el când era bebeluș, iar astăzi ne confruntăm amândoi la o Cupă Mondială. Este unul dintre cei mai buni din lume în acest moment, fără îndoială. Este unul dintre cei mai buni din lume în acest moment, fără îndoială. Și îi doresc, ăă, mult noroc, pentru că binele lui va fi și binele Barcelonei.”

Întrebat de Tom Brady despre pozele, care iau afișul oricărei postări legate de Cupa Mondială, Messi a numit totul o nebunie. Chiar dacă a avut doar cuvinte de laudă și i-a urat mult noroc, celui care acum poartă numărul 10, în care argentinianul a scris istorie la FC Barcelona, Messi a spus că speră ca finala Cupei Mondiale să nu fie cel mai bun meci al lui Yamal.

Lionel MESSI, CĂPITANUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „Este un jucător uriaș, pe care l-am urmărit foarte mult pentru că joacă la un club pe care îl iubesc și îi doresc mereu tot ce este mai bun și îi vreau mereu tot ce este mai bun, și este unul dintre reperele mondiale la doar 19 ani, nu? Are toată cariera înainte”

Și mai impresionant este că Lamine Yamal a spus mereu că visează să joace într-o finală de Cupă Mondială contra idolului său.

Lamine YAMAL, ATACANT AL NAȚIONALEI SPANIEI: „ Am mai crescut un pic între timp, la fel ca Leo. Sper că se va întâmpla, că îl voi întâlni pe Messi într-o finală de Cupă Mondială. ”

Totul pare un scenariu fantastic sau o implicare a inteligenței artificiale, dar această sesiune foto chiar a avut loc acum aproximativ 19 ani. Fotograful și-a amintit cu mult timp după ce Lamine Yamal devenise un star cu renume mondial că tânărul Messi i-a făcut băiță spaniolului.

Joan MONFORT, FOTOGRAF: „ Messi este un tip destul de introvertit și rușinos. Avea 18 sau 20 de ani. A venit din vestiar și s-a trezit în altul cu o cadă din plastic plină cu apă și un bebeluș în ea. A fost complicat, la început nici nu știa cum să îl țină în brațe. ”

Messi și Yamal ar fi trebuit să joace unul împotriva altuia și în Finalissima, duelul campioanei europene, Spania, și câștigătoarei, Copa America, Argentina. Meciul a tot fost amânat din diferite motive și nu a mai avut loc, însă confruntarea dintre liderii a doua generații diferite din Barcelona se va disputa în cel mai important meci al planetei.