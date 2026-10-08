Arina Gamrețkaia și Lia Belibova sunt la doi pași distanță de titlu la prima competiție ITF W15 organizată vreodată la Chișinău. Tenismenele noastre s-au calificat în semifinalele probei de dublu, după ce au învins astăzi favoritele numărul 4.

După victoria în fața unui duet din Franța, Arina Gamrețkaia și Lia Belibova, au jucat astăzi contra Simonei Cucu din România și olandezei Onalee Wagner. Fetele noastre se cunosc de la meciurile naționalei Moldovei la Billie jean King Cup, alături de care au promovat în a doua grupă valorică în acest an. Însă, la alte turnee nu au făcut pereche, competiția de la Chișinău fiind prilejul de a consolida relația pe teren. Deși au avut un început ezitant, fiind conduse cu 2 la 0, moldovencele au recuperat și au câștigat șase game-uri la rând. În partea a doua, Gamrețkaia și Belibova s-au impus cu 6 la 3 și au câștigat duelul contra favoritelor numărul 4.

Arina GAMREȚKAIA, TENISMENĂ: „Nu am avut emoții, pentru că știam că jucăm împreună cu Lia și nu este primul meci al nostru împreună. Știam că avem un tenis mai agresiv decât ele și eram sigure.”

Lia BELIBOVA, TENISMENĂ: „Acest meci a fost mai greu decât meciul trecut. Am intrat greu în meci azi, dar a fost bine. Sunt bucuroasă că noi am câștigat.”

Arina Gamrețkaia și Lia Belibova s-au calificat în semifinale, unde mâine vor întâlni jucătoarele cotate cu cele mai mari șanse la titlu: norvegianca Astrid Wanja Brune Olsen și elvețianca Sophie Luescher.

Arina GAMREȚKAIA, TENISMENĂ: „Chiar înainte de turneu, când ne-am înțeles să jucăm împreună, vorbeam cu Lia că scopul nostru este să câștigăm, pentru că avem experiență și jucăm bine.”

Acestea sunt ultimele reprezentante ale țării noastre rămase în concurs, după ce astăzi Eva Iurina și Iana Semichina au pierdut la dublu. Pentru tinerele jucătoare acesta este cel mai important turneu la care au participat.

Iana SEMICHINA, TENISMENĂ: „A fost o experiență foarte bună pentru noi. A fost un turneu de introducere de un rang mai înalt decât am jucat anterior.”

La Chișinău are loc prima ediție a competiției ITF W15, care oferă șansa de a obține puncte în clasamentul mondial. La simplu, marea favorită este jucătoarea din Iași, Andreea Prisăcariu. Românca s-a calificat astăzi în sferturi.

Andreea PRISĂCARIU, TENISMENĂ: „Mă simt ca și cum aș fi acasă. Meciul de astăzi a fost destul de echilibrat. De regulă, turneele la care știu că trebuie să iau titlul sunt cele mai dificile, deoarece și presiunea trebuie de gestionat.”

Turneul feminin de la Chișinău se va încheia duminică. Săptămâna viitoare va avea loc o competiție identică cu aceasta, tot pe terenurile Centrului Național de Tenis. Cele două turnee au fonduri de premiere de câte 15 mii de dolari.