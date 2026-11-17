Germania a făcut spectacol și a spulberat Olanda cu 5 la 0, într-un meci care a decis ierarhia Grupei A2 din Liga Națiunilor. Nemții au încheiat pe primul loc, însă calificarea în sferturile de finală s-a decis într-o grupă dramatică, în care trei naționale au acumulat același număr de puncte. Chiar dacă a pierdut la scor, echipa Țărilor de Jos merge în sferturi de pe locul secund, iar Grecia a rămas în afara primelor două poziții.

Germania a oferit una dintre cele mai spectaculoase prestații ale actualei ediții a Ligii Națiunilor. Naționala pregătită de Jurgen Klopp a învins Olanda cu un categoric 5 la 0, pe stadionul Olimpic din Berlin, și a încheiat Grupa A2 pe primul loc. Nemții au deschis scorul în minutul 41, prin Derry Scherhant, care a trimis mingea în plasă cu un șut spectaculos.

Iar după pauză, Germania a accelerat și a transformat partida într-un adevărat recital ofensiv. Florian Wirtz a majorat avantajul în minutul 60, cu un șut de la distanță. Cinci minute mai târziu, Nico Schlotterbeck a înscris cu o lovitură de cap, iar mijlocașul lui Liverpool, Florian Wirtz a reușit dubla în minutul 71.

Brajan Gruda a stabilit scorul final de 5 la 0, tânărul mijlocaș fiind unul dintre oamenii decisivi ai partidei, cu un gol și două pase assisturi. Victoria are și o semnificație istorică. Germania nu mai învinsese Olanda la o asemenea diferență din 1959, când se impunea cu 7 la 0.

În paralel, Grecia a învins Serbia cu 1 la 0, prin golul marcat de Giorgos Masouras din minutul 69.

Chiar dacă elenii au reușit să ia toate cele 3 puncte, rezultatul obținut la Berlin în celălalt duel al grupei le-a spulberat speranțele. (CARTON) Situația din Grupa A2 a fost una neobișnuită: Germania, Olanda și Grecia încheind faza grupelor cu câte 11 puncte. Astfel, departajarea s-a făcut în baza rezultatelor directe dintre cele trei reprezentative. Germania a ocupat prima poziție, echipa Țărilor de Jos a terminat pe locul secund, iar Grecia s-a clasat pe trei și a ratat calificarea, în timp ce Serbia încheie grupa pe ultimul loc, fără niciun punct. Dacă, Germania și Olanda merg împreună în sferturile de finală, atunci competiția are miză și pentru echipele care nu ajung în fazele eliminatorii. În funcție de clasare, unele reprezentative își păstrează locul în ligă, altele vor disputa baraje pentru evitarea retrogradării, iar ultimele clasate pot coborî direct într-un eșalon inferior.