Președintele FIFA, Gianni Infantino, rămâne fără aliați. Unul dintre înalții săi consilieri a demisionat, declarând că nu a fost de acord cu planul de creare a unei companii care să administreze activitățile comerciale ale forului mondial. Între timp, după ce UEFA a anunțat boicotul Cupei Mondiale și a celorlalte competiții FIFA, alte două confederații s-au alăturat protestului, cât

Carlos CORDEIRO, FOST ÎNALT CONSILIER FIFA: „ Nu pot sta cu mâinile-n sân în timp ce FIFA ia în considerare vânzarea unei participații la Cupa Mondială. Vreau să fiu clar: nu am avut nicio implicare în această propunere și mă opun ei fără echivoc. Este o afacere proastă pentru federațiile membre ale FIFA, o afacere proastă pentru fotbal și o afacere proastă pentru viitorul pe termen lung al acestui sport.”

... a scris Carlos Cordeiro, care a demisionat din funcția de consilier, în contextul proiectului FIFA Forward Enterprise. Anunțul a venit la doar câteva ore după ce Confederația de fotbal asiatică a anunțat public că este solidară cu UEFA și CONCACAF, forurile din Europa și regiunile Americii de Nord și Centrale, care au protestat primele.

CONFEDERAȚIA ASIATICĂ DE FOTBAL: „ AFC se alătură UEFA și CONCACAF, exprimându-și îngrijorarea serioasă față de propunerea FIFA de a introduce investiții private în competițiile sale de referință și față de modul în care a fost gestionat procesul decizional privind FFE. Faptul că situația a ajuns până în punctul în care posibilitatea reală a unui boicot al Cupei Mondiale FIFA este discutată public ar trebui să îngrijoreze pe toți cei cărora le pasă de viitorul fotbalului.”

... se arată în comunicatul forului din Asia, care a cerut și revizuirea a cadrului de guvernanță și de luare a deciziilor la FIFA. UEFA, cu cei 55 de membri din fiecare țară, a avut cel mai dur mesaj, amenințând cu boicotarea Cupei Mondiale și a celorlaltor turnee FIFA, dacă proiectul va prinde viață. Celelalte confederații nu au menționat despre un eventual boicot, dar se aliniază cu UEFA în tabăra celor nemulțumiți. Teoretic, UEFA, AFC și CONCACAF au voturi necesare pentru a vota contra planului, în total fiind 211 membri, iar cele trei asociații având 117 membri.

În ciuda tuturor acuzațiilor și scandalului la nivel global, FIFA nu face niciun pas în spate și a publicat un comunicat în care a dat vina pe reprezentanții presei, acuzându-i de interpretare și răspândire greșită a informațiilor, precizând că nu va face niciun pas în spate, iar negocierile cu investitorii privați continuă. În plus, Ideea este ca aceștia să poată cumpăra până la 30% din compania FIFA Forward Enterprise, care va răspunde de orice activitate comercială a forului mondial. FIFA va păstra majoritate din acțiuni, iar restul drepturilor ar trebui să ajungă la fiecare federație națională membră. Gianni Infantino a încercat să mituiască cele 211 federații cu promisiunea că fiecare va primi instant 20 de milioane de dolari dacă va deveni partener al proiectului, plus alte 20 de milioane ulterior.