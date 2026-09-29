Gilberto Mora scrie istorie în Mexic. Fotbalistul de 17 ani a devenit cel mai tânăr marcator al naționalei sale, reușind să marcheze într-un amical împotriva Columbiei. Recordul data de aproape un secol.

Mora a driblat superb un adversar și a marcat în minutul 62 al partidei de pregătire. Acesta s-a dovedit golul, care a stabilit scorul final de 1 la 1. Perla fotbalului mexican va atinge majoratul luna viitoare, iar aseară a bătut recordul vechi de 96 de ani al celui mai tânăr marcator la naționala Mexicului.

El este și cel mai tânăr jucător al echipei sale, care a jucat la o Cupă Mondială, evoluând la turneul desfășurat vara, este cel mai tânăr debutant al aztecilor, fiind în plus cel mai tânăr fotbalist care a debutat și a înscris în campionatul Mexicului, performanță stabilită la 15 ani. Marile cluburi ale Europei sunt cu ochii pe unul dintrei cei mai promitățori tineri jucători, el evoluând la Tijuana, unde clauza de reziliere a noului contract este de 75 de milioane de euro.