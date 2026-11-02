Gol cu gust amar pentru Ștefan Bodișteanu în campionatul României. Internaționalul moldovean a înscris împotriva campioanei Universitatea Craiova, însă reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea echipei FC Botoșani. Oltenii s-au impus cu 2 la 1 și au bifat a șaptea victorie consecutivă în Superliga României. Între timp, Dinamo București a câștigat și ea, astfel că lupta pentru primul loc devine tot mai interesantă.

Universitatea Craiova își continuă parcursul impresionant în campionat. Campioana României a învins-o pe FC Botoșani cu 2 la 1, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii. Oltenii au rezolvat practic partida încă din prima repriză. David Matei a deschis scorul în minutul 21, după care Assad Al Hamlawi a trimis și el mingea în plasă. Astfel la pauză, Craiova conducea cu 2 la 0, însă Botoșani nu a renunțat la luptă. Ștefan Bodișteanu a fost introdus pe teren la începutul reprizei secunde, iar în minutul 51 a redus din diferență. Fotbalistul naționalei Moldovei a șutat din afara careului, iar portarul Laurențiu Popescu a comis o gafă incredibilă și a scăpat mingea printre mâini.

Golul lui Bodișteanu a reaprins speranțele oaspeților și a pus capăt unei serii de peste 600 de minute în care Universitatea Craiova nu primise niciun gol în campionat. FC Botoșani a încercat să profite de moment și să restabilească egalitatea, însă oltenii au rezistat până la fluierul final.

Astfel, Universitatea Craiova a ajuns la șapte victorii consecutive, dar succesul nu a fost suficient pentru a urca în fotoliul de lideră. Dinamo București a câștigat-o pe UTA Arad cu 2 la 0 și și-a păstrat prima poziție. Scoțianul Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 44, cu un șut de la aproximativ 25 de metri. Iar în repriza secundă, Diogo Pinto a stabilit rezultatul final.

În urma rezultatelor de aseară, Dinamo conduce clasamentul cu 33 de puncte, fiind urmată de Universitatea Craiova, cu 32, și Rapid București, cu 30.a