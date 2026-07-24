Spectacol în prima etapă a fazei a doua de campionat din Argentina. Unul dintre mijlocașii clubului Argentinos Juniors a reușit o execuție acrobatică de generic.

Alan Lescano a avut o preluare stângace a mingii, care a trecut la un coechipier și i-a fost întoarsă incomod. Mijlocașul era cu spatele la poartă și avea doi adversari în preajma sa, așa că cea mai bună soluție găsită a fost să lovească balonul din prima.

Portarul advers era ieșit prea departe de linie și nu a mai putut itbal sunt în pauză, acest gol poate candida la titlul de cel mai spectaculos al ultimelor săptămâni. În plus, meciul a fost spectaculos.

Lescano a făcut 1 la 1 cu execuția sa, iar Argentinos Juniors a învins cu 3 la 2, marcând în minutul 90 contra celor de la Sarmiento.

Campionatul Argentinei a intrat în faza Clausura, a doua după Apertura, fiecare având câte o campioană, plus o echipă care ia marele titlu după însumarea punctelor.